التفاصيل الكاملة لمحاولة عاطل إنهاء حياة زوجته بعدة طعنات لخلافات أسرية بالمنيا

ينشر صدى البلد، التفاصيل الكاملة لمحاولة قيام عاطل بمدينة المنيا - له معلومات جنائية- باصابة زوجته بعدة طعنات في مناطق متفرقه بالجسم، مستخدما سلاح ابيض لإنهاء حياتها لخلافات أسرية، وتركها غارقه في دمائها وحالتها حرجه ، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن بورود إشارة من أحدى المستشفيات بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر في حالة حرجة، إثر إصابتها بعدة طعنات وجروح قطعية بالرأس والوجه والبطن والظهر.

وبالانتقال والفحص، كشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى "ك.أ"، ويقيم بمدينة المنيا، وله معلومات جنائية سابقة.

وأوضحت التحريات أن المتهم تعدى على زوجته بالضرب المبرح قبل أن يستخدم سكينًا في توجيه عدة طعنات متفرقة لها، ثم تركها غارقة في دمائها داخل المنزل وفر هاربًا، تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

خلافات زوجية

كما كشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين، سرعان ما تطورت إلى اعتداء جسدي ، قبل أن يستخدم المتهم سلاحًا أبيض ويوجه عدة طعنات لزوجته في أنحاء متفرقة من جسدها، ثم تركها غارقة في دمائها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، مبررًا ذلك لخلافات اسريه بينهما

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.