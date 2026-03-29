جامعة المنيا.. انطلاق فعاليات ملتقى الحضارات في أبريل المقبل

تنطلق من جامعة المنيا في الخامس من أبريل المقبل برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، فعاليات "أسبوع الحضارات"، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها، وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ويأتي هذا الملتقى، الذي يقام خلال الفترة من 5 – 7 أبريل 2026، ضمن التعاون المثمر بين جامعة المنيا ومحافظة المنيا، وبمشاركة واسعة تضم 24 جنسية من مختلف شباب العالم من الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، يمثلون طلاب 20 جامعة مصرية، بهدف مد جسور التقارب الإنساني والتعريف بالثقافات المتنوعة.

وصرح الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، بأن هذا الملتقى يمثل تجسيدًا لمفهوم "القوة الناعمة" التي تمتلكها مصر، مؤكدًا أن اختيار المنيا لاستضافة هذا الحدث ليس محض صدفة، بل لكونها "سجلًا تاريخيًا حيًا" تعاقبت عليه أعظم الحضارات.

وأضاف أن جامعة المنيا، في يوبيلها الذهبي، تفخر بأن تكون نقطة انطلاق لتعزيز الروابط بين الشعوب من خلال تنظيم ملتقى للحضارات على أرض محافظة المنيا، التي احتضنت الحقب الفرعونية والرومانية والبيزنطية والقبطية والإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا الإرث الحضاري هو ما تسعى الجامعة لتقديمه لشباب العالم من خلال طلابها الوافدين، ليكونوا سفراءً للحضارة المصرية في بلدانهم.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة سخرت كافة امكانياتها لإنجاح هذا العرس الثقافي الذي يتزامن مع العيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى أن "عروس الصعيد" كانت ولا تزال رمزًا للتعايش السلمي والتلاقي الثقافي.

وأوضح المحافظ أن الهدف الأسمى من الفعاليات هو خلق حالة من التمازج بين الهوية المصرية وأكثر من 24 ثقافة عالمية، بما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية، وإرسال رسالة سلام ومحبة من قلب صعيد مصر إلى العالم أجمع.