حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز المنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في إظهار الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وفي هذا السياق، شهدت مراكز المحافظة تكثيفًا ملحوظًا في أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين والقرى، حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار تنفيذ حملات نظافة موسعة بقرى شلقام وأبو جرج وبني صامت وبني علي، شملت رفع المخلفات من نقاط التجميع والمناطق الحيوية، من بينها ساقولا، وصفط أبو جرج، ومحيط المدارس، وقرية أبشاق، ونقطة أبو دسوقي، والناصرية، ومداخل عدد من القرى، إلى جانب رفع المخلفات على جانبي الطرق الرئيسية باستخدام معدات الوحدات القروية، مع التأكيد على الاستمرار في أعمال النظافة بشكل يومي للحفاظ على صحة المواطنين.

وفي مركز مطاي، واصل المركز متابعة أعمال النظافة اليومية بقطاع أبو عزيز، حيث تم رفع التراكمات من نقاط التجميع بالقرية وتوابعها، إلى جانب تنظيف محيط المدارس والمداخل والطرق الرئيسية، ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

تحسين مستوي النظافة

أما في مركز سمالوط، كثفت الوحدة المحلية حملات النظافة بجميع القرى والأحياء، وأسفرت الجهود عن رفع ما يقارب من 350 طنًا من المخلفات من مختلف المناطق، شملت الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة العامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ خطة مستمرة على مدار الساعة، مع متابعة ميدانية من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، لضمان سرعة التعامل مع تجمعات القمامة، وتحقيق أعلى مستوى من خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.