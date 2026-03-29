دورات تدريبية وفرص عمل لتمكين الشباب ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن تنمية قدرات القوى البشرية وفتح آفاق حقيقية للتشغيل، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة، تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي، وهو ما تحرص المحافظة على ترجمته إلى واقع ملموس من خلال تفعيل دور مديرية العمل بكافة القطاعات الإنتاجية.

واستعرض المحافظ جهود مديرية العمل خلال شهر فبراير 2026، حيث شهد ملف التوظيف نشاطًا مكثفًا أسفر عن تعيين 948 شابًا وفتاة في مختلف المنشآت، إلى جانب توفير 370 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل، فضلًا عن تعيين 9 من ذوي الإعاقة، تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص ودعم دمجهم في سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن المديرية تعمل وفق استراتيجية متكاملة تجمع بين التشغيل والتدريب والرقابة، حيث تم تنفيذ 3 دورات تدريبية متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإكساب الشباب مهارات تتواكب مع احتياجات سوق العمل. وأضافت أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت، حيث جرى التفتيش على 373 منشأة من خلال 23 حملة، أسفرت عن تحرير 166 محضرًا واتخاذ 23 قرار غلق للمنشآت المخالفة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطابقة للمعايير القانونية.

وأشارت إلى أن الدور التوعوي للمديرية تضمن تنظيم ندوات موسعة ضمن المبادرات الرئاسية «معًا بالوعي نحميها» و«مناهضة العنف ضد المرأة» ومبادرة «مراكب النجاة» لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الظواهر السلبية. كما شهدت قرية الإسماعيلية بمركز المنيا تنفيذ ندوة توعوية للمتدربات من خلال العربة المتنقلة، للتعريف بالخدمات المجانية المقدمة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين على عقود الاستعانة، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

