ختام برنامج تدريبي لتأهيل أخصائيي المنافذ لتسجيل المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في المنيا

اختُتمت فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لأخصائيي المنافذ بالمنيا ، والذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على مدار 4 أيام، بهدف تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المنظومة الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال شهر أبريل المقبل.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لضمان نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في توفير خدمات صحية متكاملة لنحو 7 ملايين مواطن من أبناء المحافظة، و يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية.

وشهد ختام التدريب حضور الدكتورة رحاب علي، مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، حيث تم تدريب أخصائيي المنافذ على آليات تسجيل المنتفعين وإصدار بطاقات التأمين الصحي، إلى جانب التعرف على السياسات والإجراءات المنظمة للعمل داخل المنظومة، من خلال مزيج من الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، ومحاكاة بيئة العمل الفعلية.

وأوضح الدكتور أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية للمستفيدين بالهيئة، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة الهيئة لتأهيل الكوادر البشرية على استخدام أحدث النظم والتطبيقات الرقمية المعتمدة، مؤكدًا أن جاهزية المنافذ تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح التشغيل التجريبي، وتسهم في تحسين تجربة المنتفعين وتقليل زمن الانتظار.

شارك في فعاليات التدريب عدد من القيادات الصحية والتنفيذية، من بينهم الدكتور عمرو القاضي، مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، إلى جانب نخبة من خبراء التدريب والتنمية البشرية، في إطار توحيد آليات العمل داخل المنافذ، وضمان تقديم خدمة صحية عالية الجودة بكافة أنحاء المحافظة.