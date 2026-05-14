تنظيم حقوق راغب علامة عالميا يعيد ضبط آليات حماية الإرث الثقافي الموسيقي.. تفاصيل

تشهد الساحة الموسيقية خطوة جديدة لتنظيم إدارة الحقوق المرتبطة بأعمال الفنان راغب علامة، في إطار اتفاق يتولى بموجبه كيان متخصص إدارة حقوق الأداء العلني والحقوق الميكانيكية وسائر الحقوق المتصلة بإنتاجه الفني وتسجيلاته الصوتية على المستوى العالمي.

يستهدف التعاون وضع منظومة متكاملة لحماية الإرث الثقافي والفني للفنان وضمان استمرارية حضوره الموسيقي، عبر تنظيم عمليات الترخيص وتحصيل العوائد الناتجة عن استخدام أعماله في المساحات العامة والمنصات المختلفة.

وتأتي الخطوة في ظل اتساع نطاق استهلاك المحتوى الموسيقي وتزايد الحاجة إلى آليات واضحة لإدارة الحقوق وصون الملكية الفكرية.

ويُعد راغب علامة من أبرز نجوم الغناء العربي منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث رسخ حضوره عبر مسيرة فنية امتدت لعقود

وقدم خلالها أعمالاً حققت انتشاراً واسعاً في العالم العربي، مع استمرار تداول أرشيفه الغنائي عبر أجيال متعاقبة.

ويعكس الاتفاق توجهاً نحو تطوير منظومة إدارة الحقوق الموسيقية في المنطقة، بما يعزز الشفافية ودقة المتابعة وتحقيق عوائد عادلة للمبدعين، في إطار تعاون يتم من خلال ميوزيك نيشن العالمية المتخصصة في الإدارة الجماعية للحقوق الموسيقية.