مؤتمر بجامعة الزقازيق يناقش أحدث طرق تشخيص وعلاج الأورام

نظمت جامعة الزقازيق فعاليات المؤتمر الحادي عشر لقسم طب الأورام بكلية الطب، بعنوان: «تشخيص وعلاج الأورام.. من الأدلة العلمية إلى الممارسة الإكلينيكية» وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب.

عُقِد المؤتمر برئاسة الدكتور فؤاد أبو طالب أستاذ طب الأورام ورئيس المؤتمر، وبمشاركة الدكتورة رشا حجاج رئيس قسم طب الأورام، وحضور كلٍّ من: الدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سالي محمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والباحثين المتخصصين في مجال الأورام.

كما شهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار الأساتذة والمتخصصين في مجال طب الأورام، من بينهم الدكتور حسين خالد أستاذ طب الأورام ووزير التعليم العالي الأسبق والرئيس الشرفي للمؤتمر، فضلًا عن عدد كبير من الأساتذة والأطباء والباحثين المتخصصين في علاج وتشخيص الأورام.

وخلال الفعاليات، أكد الدكتور هلال عفيفي أن جامعة الزقازيق تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تسهم في نقل وتبادل الخبرات بين العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع في مجالات التشخيص والعلاج يستلزم مواصلة التدريب والبحث العلمي لمواكبة أحدث المعايير الطبية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسين خالد عن تقديره للدور العلمي المتميز الذي تقوم به جامعة الزقازيق في دعم البحث العلمي الطبي، مؤكدًا أن المؤتمرات العلمية تمثل منصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات وعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العالمية في مجال علاج الأورام، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز فرص العلاج الفعال للمرضى.

وأكد الدكتور محمود مصطفى طه، أن الكلية تحرص على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية المتخصصة التي تدعم الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتسهم في رفع كفاءة الأطباء والباحثين، مشيرًا إلى أن مجال الأورام يشهد تطورًا متسارعًا يستوجب الاستمرار في تحديث المعرفة الطبية وتبادل الخبرات العلمية بما يخدم المنظومة الصحية.

ورحب الدكتور فؤاد أبو طالب، بالسادة العلماء والخبراء المشاركين، معربًا عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث العلمي الكبير، مؤكدًا أن قسم طب الأورام بجامعة الزقازيق يواصل أداء دوره العلمي والبحثي والطبي في دعم التطوير المستمر لمنظومة علاج الأورام، ومواكبة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العالمية.

كما استعرضت الدكتورة رشا حجاج أبرز المحاور والجلسات العلمية المقرر عرضها خلال اليوم الأول، والتي تناولت أحدث التطورات العلمية والتطبيقات الإكلينيكية في مجال الأورام، ومن بينها: التغيرات الباثولوجية والبيولوجية في سرطان القولون، والدور المحوري للتقنيات الحديثة ومناظير الجهاز الهضمي في تشخيص أورام الأمعاء الدقيقة، ومستجدات الجراحة في حالات سرطان القولون والثدي، وأحدث بروتوكولات علاج أورام القولون في المراحل المتقدمة وحالات سرطان الثدي المبكر، إلى جانب مناقشة سرطان الأمعاء الدقيقة وسبل التشخيص والعلاج الحديثة، مُشِيرَةً إلى حرص القسم على تنظيم جلسات علمية متخصصة تناقش أبرز المستجدات في تشخيص وعلاج مختلف أنواع الأورام.

وفي ختام الفعاليات، تسلّم الدكتور هلال عفيفي درع التكريم بالإنَابَةِ عن الدكتور خالد الدرندلي، وذلك تقديرًا لدعمه المستمر للأنشطة العلمية والطبية بالجامعة، كما شهدت الفعاليات تكريم أعضاء المنصة وعدد من الأساتذة والخبراء المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم العلمية ودورهم البارز في إثراء فعاليات المؤتمر ودعم مسيرة البحث العلمي والتطوير في مجال طب الأورام.