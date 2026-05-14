قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: إسرائيل تستثمر التوترات الإقليمية لترسيخ نفوذها العسكري في غزة ولبنان
حسم ملف إيران.. ماذا يحمل ترامب في جعبته خلال زيارة الصين؟
تطوير التعليم في مصر.. مطالب بتدريب المعلمين وتقليل كثافة الفصول لتطبيق النموذج الياباني
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم.. صور
انتظار المركبات.. ضوابط جديدة لتحصيل الرسوم وإنهاء الإتاوات العشوائية
35 مليون جنيه للزمالك بعد شهر واحد من انطلاق التطبيق الرسمي
ماركو روبيو: موقف أمريكا تجاه تايوان لم يتغير بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
أسبوع سار للموظفين بالحكومة.. بعد 5 أيام قرار للعاملين بالدولة.. ما الخبر؟
قائد القيادة المركزية الأمريكية: حققنا أهدافنا العسكرية في إيران خلال أقل من 40 يوما
أوقاف الوادي الجديد تجهز 23 ساحة و324 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى
الرئيس الفلسطيني: الاستيطان إرهاب ممنهج.. ونرفض بشكل قاطع محاولات تقويض الأونروا
وزير السياحة والآثار يلتقي سائحين ألمان وفرنسيين خلال تفقد مشروع ترميم معبد الرامسيوم بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مؤتمر بجامعة الزقازيق يناقش أحدث طرق تشخيص وعلاج الأورام

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

نظمت جامعة الزقازيق فعاليات المؤتمر الحادي عشر لقسم طب الأورام بكلية الطب، بعنوان: «تشخيص وعلاج الأورام.. من الأدلة العلمية إلى الممارسة الإكلينيكية»  وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب.

عُقِد المؤتمر برئاسة الدكتور فؤاد أبو طالب أستاذ طب الأورام ورئيس المؤتمر، وبمشاركة الدكتورة رشا حجاج رئيس قسم طب الأورام، وحضور كلٍّ من: الدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سالي محمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والباحثين المتخصصين في مجال الأورام.

كما شهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار الأساتذة والمتخصصين في مجال طب الأورام، من بينهم الدكتور حسين خالد أستاذ طب الأورام ووزير التعليم العالي الأسبق والرئيس الشرفي للمؤتمر، فضلًا عن عدد كبير من الأساتذة والأطباء والباحثين المتخصصين في علاج وتشخيص الأورام.

وخلال الفعاليات، أكد الدكتور هلال عفيفي أن جامعة الزقازيق تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تسهم في نقل وتبادل الخبرات بين العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع في مجالات التشخيص والعلاج يستلزم مواصلة التدريب والبحث العلمي لمواكبة أحدث المعايير الطبية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسين خالد عن تقديره للدور العلمي المتميز الذي تقوم به جامعة الزقازيق في دعم البحث العلمي الطبي، مؤكدًا أن المؤتمرات العلمية تمثل منصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات وعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العالمية في مجال علاج الأورام، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز فرص العلاج الفعال للمرضى.

وأكد الدكتور محمود مصطفى طه، أن الكلية تحرص على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية المتخصصة التي تدعم الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتسهم في رفع كفاءة الأطباء والباحثين، مشيرًا إلى أن مجال الأورام يشهد تطورًا متسارعًا يستوجب الاستمرار في تحديث المعرفة الطبية وتبادل الخبرات العلمية بما يخدم المنظومة الصحية.

ورحب الدكتور فؤاد أبو طالب، بالسادة العلماء والخبراء المشاركين، معربًا عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث العلمي الكبير، مؤكدًا أن قسم طب الأورام بجامعة الزقازيق يواصل أداء دوره العلمي والبحثي والطبي في دعم التطوير المستمر لمنظومة علاج الأورام، ومواكبة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العالمية.

كما استعرضت الدكتورة رشا حجاج أبرز المحاور والجلسات العلمية المقرر عرضها خلال اليوم الأول، والتي تناولت أحدث التطورات العلمية والتطبيقات الإكلينيكية في مجال الأورام، ومن بينها: التغيرات الباثولوجية والبيولوجية في سرطان القولون، والدور المحوري للتقنيات الحديثة ومناظير الجهاز الهضمي في تشخيص أورام الأمعاء الدقيقة، ومستجدات الجراحة في حالات سرطان القولون والثدي، وأحدث بروتوكولات علاج أورام القولون في المراحل المتقدمة وحالات سرطان الثدي المبكر، إلى جانب مناقشة سرطان الأمعاء الدقيقة وسبل التشخيص والعلاج الحديثة، مُشِيرَةً إلى حرص القسم على تنظيم جلسات علمية متخصصة تناقش أبرز المستجدات في تشخيص وعلاج مختلف أنواع الأورام.

وفي ختام الفعاليات، تسلّم الدكتور هلال عفيفي درع التكريم بالإنَابَةِ عن الدكتور خالد الدرندلي، وذلك تقديرًا لدعمه المستمر للأنشطة العلمية والطبية بالجامعة، كما شهدت الفعاليات تكريم أعضاء المنصة وعدد من الأساتذة والخبراء المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم العلمية ودورهم البارز في إثراء فعاليات المؤتمر ودعم مسيرة البحث العلمي والتطوير في مجال طب الأورام.

طب الأورام بكلية الطب الممارسة الإكلينيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ياسمين عز

ياسمين عز تستعرض سيارتها الفاخرة الجديدة برسالة عن النجاح وتحقيق الأحلام

أحمد الفيشاوي وحبيبته

قالها بحبك.. أحمد الفيشاوي يكشف عن حبيبته الجديدة

فيلم صقر وكناريا

طرح البوستر الرسمي لفيلم صقر وكناريا لمحمد إمام وشيكو

بالصور

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

عميد طب الزقازيق يتفقد مستشفى العاشر لمتابعة الاستعدادات للاعتماد

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

طريقة عمل ورقة لحمة بالخضار.. وصفة سهلة بطعم العزومات

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد