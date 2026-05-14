إلهام أبو الفتح
طه جبريل
يويفا يوقع عقوبات مالية على برشلونة بعد مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

إسلام مقلد

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، العقوبات الخاصة بالمباريات الأخيرة في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، والتي شهدت توقيع غرامة مالية على نادي برشلونة الإسباني عقب مواجهته أمام أتلتيكو مدريد.

غرامة بسبب التأخر والألعاب النارية

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامة مالية على برشلونة بلغت 22 ألفًا و500 يورو، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، والتي أقيمت يوم 14 أبريل الماضي على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

وأوضح “يويفا” أن الجزء الأكبر من الغرامة، وقدره 20 ألف يورو، جاء بسبب تأخر لاعبي برشلونة في النزول إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني، وهي المخالفة التي يصنفها الاتحاد الأوروبي ضمن مخالفات “التأخر في استئناف المباراة”، والتي يتم التعامل معها بصرامة خلال البطولات القارية.

كما فرض الاتحاد غرامة إضافية بقيمة 2500 يورو بسبب استخدام الألعاب النارية في مدرجات جماهير برشلونة خلال اللقاء.

فوز لم يشفع لبرشلونة

وكان برشلونة قد حقق الفوز في مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 على ملعب الفريق المدريدي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لحسم بطاقة التأهل، بعدما خسر الفريق الكتالوني مباراة الذهاب على ملعب “كامب نو” بهدفين دون رد، ليودع البطولة من الدور ربع النهائي.

أتلتيكو يودع وآرسنال يبلغ النهائي

ولم ينجح أتلتيكو مدريد بدوره في مواصلة مشواره الأوروبي، بعدما ودع البطولة عقب خسارته أمام آرسنال بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه آرسنال نظيره باريس سان جيرمان، حامل لقب النسخة الماضية، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 30 مايو الجاري.

