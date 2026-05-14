خالد الجندي: الوعظ والتربية أساس بناء الإنسان واستقامة السلوك

أكد الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مهمة الأنبياء لا تقتصر على الدعوة إلى التوحيد فقط، بل تشمل الوعظ والتربية وتهذيب السلوك الإنساني، باعتبارها الأساس في بناء الأخلاق واستقامة المجتمع.

التوحيد قيمة مشتركة بين جميع المخلوقات

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن التوحيد قيمة مشتركة بين جميع المخلوقات، بينما تتمثل رسالة الأنبياء في قيادة الناس إلى الوعي والتربية والتقويم الأخلاقي، مشيرًا إلى أن الوعظ هو المدخل الحقيقي للتربية، وأن غيابه يؤدي إلى ضعف السلوك وتراجع الأدب العام.

وأضاف أن هناك ترابطًا واضحًا بين الوعظ والتربية والأدب؛ فالوعظ يقود إلى التربية، والتربية تنتج سلوكًا منضبطًا، بينما يؤدي غياب الوعظ إلى خلل تربوي يظهر في صورة سلوكيات غير منضبطة، خاصة لدى بعض الأفراد الذين يستخدمون وسائل التواصل لنشر ألفاظ وتصرفات غير لائقة، مع التأكيد على عدم التعميم ووجود نماذج إيجابية كثيرة في المجتمع.

وأشار إلى أن العلماء والدعاة يلتزمون بالبدء بأنفسهم في الوعظ، مؤكدًا أن منهج الأنبياء قائم على التهذيب المستمر وتقويم السلوك، وأن الوحي كان يأتي في أحيان كثيرة لتصحيح السلوك وتوجيه الإنسان حتى في أدق تفاصيل تصرفاته.