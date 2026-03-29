حملات رقابية على المخابز والأسواق تسفر عن تحرير 108 مخالفات متنوعة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة والاستراتيجية، والتصدي لكافة صور التلاعب والغش التجاري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 108 مخالفات تموينية متنوعة، شملت 18 مخالفة في مجال المواد البترولية، حيث تم تحرير محاضر غش تجاري ضد عدد من محطات الوقود للتلاعب في المعايرة وضبط الموازين، فضلاً عن تحرير مخالفات بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وضبط كميات بغرض الاتجار في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير قضيتين في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وضبط كميات من المنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 54 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل والنظافة.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 32 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من الأرز والردة والزيوت، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر ذبح خارج المجازر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن تحرير مخالفتين للبدالين التموينيين لعدم ممارسة النشاط.

