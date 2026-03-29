محافظ المنيا: خطة قصور الثقافة تعزز القيم المجتمعية والوطنية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تخوض مسيرة وعي متكاملة تسير جنبًا إلى جنب مع جهود التنمية، مشددًا على أن بناء وعي الإنسان يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، خاصة لدى الشباب والنشء، لافتًا إلى أن تحصين العقول يأتي على رأس أولويات الدولة لحماية الأجيال من الأفكار الهدامة والظواهر السلبية.

وأشار المحافظ إلى أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية داخل “عروس الصعيد” يعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر، وتجفيف منابع الفكر المتطرف من خلال أدوات الثقافة والفن والحوار البناء.

وفي هذا الإطار، أعلن فرع ثقافة المنيا، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، إطلاق خطة متكاملة لتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية بمختلف مراكز المحافظة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2026، وذلك في إطار تعزيز دور قصور الثقافة كمنصات تنويرية تسهم في مواجهة الظواهر السلبية ودعم استقرار المجتمع.

أنشطة ثقافية

ومن جانبها، أوضحت رحاب توفيق، مدير عام قصر ثقافة المنيا، أن الخطة تتضمن تنفيذ 120 محاضرة ولقاءً توعويًا لمواجهة التعصب والتشدد ومناقشة الأفكار المتطرفة وسبل دحضها، إلى جانب تنظيم 50 ندوة حول دور الأسرة في تربية النشء وتعزيز المسؤولية المجتمعية. كما تشمل إطلاق ورش فنية تحت شعار «لا للإرهاب» لإنتاج جداريات تعزز قيم السلام بمشاركة 75 مبدعًا، وتنظيم ورش حكي وعرائس للأطفال لترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف والتنمر.

وأضافت أن هذه الأنشطة تُنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، منها مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومي للمرأة والسكان، بما يضمن وصول الرسالة التوعوية إلى مختلف القرى والنجوع بالمحافظة.