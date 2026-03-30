محافظ المنيا يعلن عن قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية بني غني

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بني غني التابعة لمركز سمالوط، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات الصحية للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والاهتمام بالوصول بالخدمات الطبية إلى القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن القافلة تُقام على مدار يومي 30 و31 مارس الجاري، وتستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف المجاني في عدد من التخصصات، وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية الصحية للمواطنين، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأكد محافظ المنيا حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تنظيم القوافل الطبية بشكل دوري، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات صحية متميزة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ تلك القوافل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي القرى.

