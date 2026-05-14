هبة عوف: مقترح منح الزوجة حق فسخ العقد أول 6 أشهر ضد الشرع.. فيديو

أكدت الدكتورة هبة عوف، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، أن حق الطلاق في يد الرجل، وأن الله تعالى هو الذي شرعه، موضحة أن تطبيق مادة فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق.

لا يوافق الشرع

وأضافت هبة عوف، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها ترفض هذه المادة، لأنها ستسبب مشكلات أسرية، مؤكدة أن هذا الأمر لا يوافق الشرع.

الزواج

ولفتت إلى أن المرأة لا يحق لها أن تزوج نفسها، قائلة: "لا زواج إلا بولي"، موضحة أن العاطفة قد تؤثر على قرارات المرأة، وأن مادة فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر تُعد مخالفة للدين والشريعة، وقد ينتج عنها مشكلات اجتماعية كثيرة.

قانون الأحوال الشخصية

وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يهدف إلى الحفاظ على الأسرة وتقليل نسب الطلاق، وليس إلى سنّ مواد قد تؤدي إلى زيادتها.