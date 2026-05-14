الآن أونلاين.. خطوات إضافة الزوجة أو الأبناء على بطاقات التموين

ارتفعت معدلات البحث عن طريقة إضافة أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين أونلاين، خاصة بعد إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين.

ضم أفراد الاسرة الكترونيا على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفعيل خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين على بطاقة التموين من خلال منصة «مصر الرقمية»، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على خدمات الدعم دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التموينية، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم وتحسين دقة بيانات المستفيدين.

الخدمة الجديدة تتيح لرب الأسرة ضم الزوجة أو الأبناء إلكترونيًا خلال دقائق، عبر الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، بما يسهم في تخفيف الضغط على مكاتب التموين والتعامل مع الطلبات بصورة أسرع وأكثر دقة.

خطوات إضافة أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين 2026

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة ضم أفراد الأسرة لبطاقة التموين بشكل إلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية، ضمن خطة التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1-الدخول إلى منصة مصر الرقمية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــا.

2-اختيار أيقونة التموين.

3-الضغط على خدمة ضم أفراد أسرتي.

4-قراءة الشروط والأحكام جيدًا.

5-تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة لاستكمال الطلب.

6-إدخال بيانات الزوجة المطلوب إضافتها.

7-مراجعة البيانات ثم إرسال الطلب.

شروط ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددًا من الشروط الأساسية لقبول طلب إضافة أفراد جدد على البطاقات التموينية، وتشمل:

1-ألا يكون صاحب البطاقة من الفئات المستبعدة من الدعم التمويني.

2-يحق فقط لرب الأسرة تقديم طلب ضم الأفراد.

3-لا يمكن فصل رب الأسرة وإضافته إلى بطاقة أخرى.

4-إضافة أفراد أحياء فقط ومسجلين على بطاقات تموينية أخرى، بشرط ألا يكون أي منهم رب أسرة.

5-يمكن ضم أفراد مقيدين على بطاقات تموينية أخرى بشرط ألا يكونوا أرباب أسر.

أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين أن تحديث بيانات البطاقات التموينية بشكل مستمر يعد خطوة ضرورية لضمان استمرار صرف السلع المدعمة للمستحقين.

وأضافت، الى اهمية المساهمة في وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وإتاحة الفرصة لإضافة أسر جديدة ضمن منظومة الدعم.