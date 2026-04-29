عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026

كثيرا ما يشعر المواطن بالاحباط نتيجة فقد بطاقة التموين الخاصة به، لذا يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن طريقة استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026 عبر بوابة مصر الرقمية، حتى لا يتم منعهم من الحصول على السلع التموينية.

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استخدام بوابة مصر الرقمية لإصدار بطاقة تموين بدل فاقد بطريقة بسيطة وسريعة، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية، خاصة في ظل أهمية الحفاظ على استحقاقهم للسلع التموينية والتأكد من تفعيل خدمات الدعم بشكل مستمر.

وجاءت خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين كالتالي:

- الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط «هنـــــــــــا».

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات التموين.

- تحديد خدمة «إصدار بدل فاقد أو بدل تالف بطاقة التموين».

- تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك.

- بعد تسجيل الدخول، اضغط على «ابدأ الخدمة»

- ستظهر بيانات البطاقة التموينية الخاصة بك.

- قم بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

- اضغط على «التالي» لاستكمال الإجراءات.

- حدد طريقة شحن بطاقة التموين عبر البريد، مع تسجيل العنوان التفصيلي.

- سداد الرسوم المقررة عبر وسائل السداد الإلكترونية المتاحة.

- بعد مرور حوالي أسبوعين، سيتم إصدار بدل البطاقة المفقودة أو التالفة. تعد هذه الخدمة طريقة سهلة وميسرة للحصول على بطاقة تموين جديدة عبر الإنترنت.

أوراق استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- مستند يدل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

- التسجيل على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على الرابط هنــــــــــا.

- الضغط على أيقونة التموين.

- تسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

- اختيار خدمات التموين.

- كتابة الاسم الأول للأم.

- النقر على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- كتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- كتابة الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار أيقونة «ضم الأبناء».

- ثم الضغط على أيقونة «إضافة».