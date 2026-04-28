قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات تموينية

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي،محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز المدعم وإحكام السيطرة على منظومة العمل بها، شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المراكز والقرى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز.

توجيهات محافظ الغربية 

ففي مركز طنطا، استهدفت الحملات قرى الرملية ودمشيت وكنيسة دمشيت، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، حيث تم رصد مخالفات نقص وزن الخبز بمقدار 9 جرامات بأحد مخابز قرية الرملية، ونقص وزن بواقع 9 و7 جرامات بعدد من مخابز كنيسة دمشيت، إلى جانب ضبط مخبزين بقرية دمشيت لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخبز آخر بكنيسة دمشيت لعدم نظافة أدوات العجين. كما تم تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر بمركز طنطا إلى 12 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي مركز السنطة، أسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر متنوعة شملت 6 مخالفات نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تجميع شيكارة دقيق، ومحضر تصرف في عدد 11 شيكارة دقيق مدعم،كما شهد مركز بسيون تحرير 10 محاضر، تنوعت بين 3 مخالفات نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر توقف عن الإنتاج، و3 محاضر عدم نظافة، ومحضرين لعدم وجود لوحة تشغيل،وفي مركز المحلة الكبرى، تم تحرير 7 محاضر شملت 4 مخالفات نقص وزن و3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،أما طنطا، فقد أسفرت الحملات به عن تحرير محضرين نقص وزن.

وبذلك يبلغ إجمالي المحاضر المحررة 40 محضرًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات اليومية للمرور على المخابز، بهدف متابعة انتظام العمل، والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، حفاظًا على حقوق أهالينا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

