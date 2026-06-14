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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر: إيران أبلغت واشنطن بشروطها عبر قطر قبل الهجمات الإسرائيلية.. ولا اتفاق نهائي حتى الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

نقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، عن مصدر مُطّلع على المفاوضات قوله إن "إيران نقلت رسالة إلى الولايات المتحدة عبر وسيط قطري، قبل الهجمات الإسرائيلية على بيروت".

كما نقلت الوكالة، عن مراسل، قوله: إن "إيران نقلت شروطها المرجوة إلى الولايات المتحدة عبر فريق قطري في طهران، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن".

وفي وقت سابق، صرح دبلوماسي مشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لقناة “فوكس نيوز” بأن الهجمات الإسرائيلية على بيروت تُعرقل إتمام الاتفاق.

وقال: "هذه محاولة واضحة من إسرائيل لتخريب اتفاق الرئيس دونالد ترامب وجر الولايات المتحدة إلى الحرب مجدداً".
 

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وثائق توثق الهجوم الذي وقع في الضاحية الجنوبية  لبيروت، والذي استهدف مقرًا لحزب الله.

وجاء في  البيان: "كان المقر الذي تعرض للهجوم يُستخدم من قبل عناصر الحزب للترويج لمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان".

كما سبق وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على الضاحية  الجنوبية في بيروت.

كما أعلنت وسائل إعلام لبنانية، وقوع إصابات في الهجوم الذي استهدف مبنى مكوناً من 5 طوابق في الضاحية. 

إيران الولايات المتحدة وسيط قطري بيروت طهران

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