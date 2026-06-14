إيران تتحدى ترامب.. منع حركة السفن الأجنبية في هرمز حتى إشعار آخر

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الأجنبية، مؤكداً أنه لن يسمح لأي سفينة أجنبية بالدخول أو الخروج عبر الممر البحري الحيوي حتى إشعار آخر.

يأتي الموقف الإيراني بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أن الاتفاق المرتقب مع طهران من المنتظر توقيعه، الأحد، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فوراً أمام الجميع بمجرد إتمام الاتفاق.

وتحدث ترامب عن انفراجة وشيكة تنهي القيود المفروضة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، لكن الإعلان الإيراني كان رسالة مغايرة تؤكد أن قرار فتح المضيق لم يحسم بعد.