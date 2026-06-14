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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يعلون يهاجم ترامب ويحذر: إيران خرجت أقوى من المواجهة والاتفاق قد يقودها نحو القنبلة النووية

موشيه يعلون
موشيه يعلون
القسم الخارجي

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ووزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، أن إيران باتت تمتلك "اليد العليا" في المرحلة الحالية، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب بينها وبين الولايات المتحدة قد يمنحها فرصة أكبر للمضي نحو امتلاك سلاح نووي.

وفي تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت، قال يعلون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بالدرجة الأولى إلى إبرام اتفاق يستطيع تقديمه باعتباره أفضل من الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأضاف: "ترامب متحمس للتوصل إلى اتفاق، ويريد أساسا أن يظهر أن اتفاقه أفضل من اتفاق أوباما، لكنني لا أرى أن ذلك صحيح".

ورأى يعلون أن "اليد العليا الآن لإيران"، مضيفا: "للأسف، لم تخرج إيران قوية فحسب، بل تمكنت من الصمود في مواجهة جيوش عظيمة".

وتابع قائلا إن طهران ستستفيد ماليا من أي اتفاق محتمل، مضيفا: "سيحصلون على المال، وهذا النظام الأكثر تطرفا يمكنه أيضا أن يقول: سأترشح للحصول على قنبلة نووية، تماما كما فعلت كوريا الشمالية".

وفي سياق آخر، تطرق يعلون إلى تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مؤكدا أنه عاد من جولة ميدانية هناك وهو يحمل "رؤية صعبة للغاية" لما يجري على الأرض.

وقال: "أعرف يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما أعرف كف يدي، وما يحدث هناك سيبقى وصمة وذكرى أبدية. هناك انتهاكات وإطلاق نار وحالات قتل لفلسطينيين من دون أن يتم اعتقال أحد. لا توجد شرطة، وهناك مذابح".

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