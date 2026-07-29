النقض تدعو القضاة وأعضاء النيابة إلى التسجيل الرقمي

تدعو الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى إلى المبادرة بإنشاء حساب بالموقع الرسمي لمحكمة النقض والدخول إلى «بوابة القاضي» بالموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى:

https://cc.gov.eg/register

حيث تتيح البوابة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة:

• تسجيل البيانات الشخصية والوظيفية وتحديثها.

• الاطلاع على الحركة القضائية فور اعتمادها.

• التظلم من الحركة القضائية إلكترونيًا، ومتابعة حالة التظلم من خلال إشعارات التنبيه.

• الاطلاع على أهم ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من قرارات.

• التواصل المباشر مع الأمانة العامة لتقديم كافة أنواع الطلبات عن بُعد، تمهيدًا لفحصها والعرض على مجلس القضاء الأعلى.

أولاً: خطوات التسجيل (لمن ليس له حساب بعد) ويُفضل إجرائها بواسطة جهاز الكمبيوتر:

١. الدخول إلى رابط التسجيل المشار إليه أعلاه، واختيار نوع الحساب «جهة / هيئة»، ثم من قائمة «نوع الجهة» اختيار «القضاء» أو «النيابة العامة»، ثم تحديد المحكمة/النيابة من القائمة.

٢. استكمال البيانات: الاسم الكامل (رباعيًا)، والرقم القومي المكوَّن من ١٤ رقمًا، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والعنوان، مع إرفاق صورتَي بطاقة الرقم القومي (الوجهين) وصورة الكارنيه القضائي. (كارنية وزارة العدل – كارنية الخدمات الصحية)

٣. تعيين كلمة المرور والموافقة على الشروط، ثم إرسال الطلب.

٤. تأكيد البريد الإلكتروني من خلال الرسالة المُرسَلة إلى بريد سيادتكم.

٥. يجري التحقق آليًا من الهوية عبر قاعدة بيانات الأحوال المدنية بالرقم القومي، ثم اعتماد الحساب بعد التأكد من الصفة القضائية، ويصل إشعار بالاعتماد.

٦. بعد الاعتماد، تسجيل الدخول للاطلاع على «بوابة القاضي» واستكمال بيانات الملف الشخصي.

ثانيًا: خطوات الدخول (لمن له حساب ) مُوثق على الموقع:

- من ثبتت صفته القضائية وأراد استكمال أو تحديث بياناته الشخصية والوظيفية، فبوسعه ذلك مباشرةً بتسجيل الدخول الى موقع محكمة النقض ثم الضغط على «بوابة القاضي» واختيار «الملف الشخصي» عبر الرابط:

https://cc.gov.eg/supreme-judicial-council/portal/profile

- ومن لم تُفعَّل صفته القضائية بعد، فيُرجى تسجيل الدخول بحسابه والتواصل من خلال الدعم الفني لتفعيل الصفة القضائية وربطها بالحساب، دون إنشاء حساب جديد.

وفي حال مواجهة أي صعوبة تقنية في التسجيل، يُرجى فتح طلب مساعدة عبر:

https://cc.gov.eg/support/new

ويحُثّ المجلس السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة على المبادرة بالتسجيل وتحديث البيانات؛ تيسيرًا للحصول على كافة الخدمات الرقمية المتاحة والمزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة.