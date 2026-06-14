وزير الري: الدولة توليي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الشواطئ

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أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الشواطئ، وخاصة في مدينة الإسكندرية، في ظل التحديات المناخية الراهنة.

وأشار إلى استمرار تنفيذ مشروعات الحماية والتطوير وفق أحدث المعايير العلمية والهندسية، بما يضمن الحفاظ على الشريط الساحلي وتعظيم الاستفادة منه للأجيال القادمة.

جاء هذا خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها نقابة المهندسين بالاسكندرية لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والاستعدادات الجارية لاستقبال موسم صيف 2026، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية بملف حماية الشواطئ.

فيما أكد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الدكتور محمد هشام سعودي، أن استضافة نادي المهندسين لهذه الفعاليات المتخصصة؛ تأتي في إطار دوره المهني والمجتمعي لدعم القضايا التنموية ذات الأولوية، وتعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات الهندسية والجهات التنفيذية والعلمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت الورشة استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، والجهود المبذولة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والنوات البحرية، بما يسهم في حماية المناطق الساحلية والمنشآت الحيوية، إلى جانب مناقشة خطط رفع كفاءة الشواطئ وتعزيز جاهزيتها لاستقبال المواطنين والزائرين خلال موسم الصيف المقبل.

وناقش المشاركون خلال فعاليات الورشة مستجدات أعمال حماية الشواطئ وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛ لضمان نجاح خطط التأمين والاستعداد لموسم صيف 2026، والحفاظ على المكانة السياحية والاقتصادية لمدينة الإسكندرية.