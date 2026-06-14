ستارمر يتصدر قائمة الأدنى شعبية بين رؤساء الوزراء البريطانيين

أجرت شركة More in Common استطلاع للرأي كشف أن بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لا يزال الأدنى شعبية في تاريخ المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت به قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

ونقلت القناة عن الاستطلاع أن "ستارمر يواصل تصدره قائمة الأدنى شعبية في التاريخ"، مشيرة إلى أن تقييمه يقع عند مستوى سلبي بلغ -47 نقطة، وهو أدنى من أي زعيم حزبي آخر في البلاد.

وجاء في المرتبة الثانية زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي بتقييم سلبي عند -25 نقطة، فيما احتل المرتبة الثالثة زعيم حزب "ريفورم يو كيه" اليميني نايجل فاراج بتقييم -20 نقطة، وسط تراجع حاد في نسبة تأييده خلال الأسابيع الأخيرة.

أما زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك وزعيم الليبراليين الديمقراطيين إد دافي، فقد سجلا -8 و-10 نقاط على التوالي.

وأشار الاستطلاع إلى أن الناخبين يبدون استياء بالغا من ارتفاع الأسعار، وتردي المنظومة الصحية، والسياسات المتعلقة بالهجرة.

ولم تحدَد تواريخ إجراء الاستطلع وهامش الخطأ فيها، ويحتسب التقييم بناء على الفارق بين نسبة الناخبين المؤيدين ونسبة المعارضين لأداء كل سياسي.