قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اجتماعات القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب
مسؤول أمريكي: هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت محاولة لتخريب الاتفاق بين واشنطن طهران
ترامب يهاجم إسرائيل: ما كان ينبغي أن يقع هجوم يوم الاتفاق على بيروت
بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا
حسام حسن: التأهل لكأس العالم حلم ومسؤولية كبيرة على منتخب مصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية بقيمة 48.5 مليار جنيه
ماشي عكس .. القبض على قائد سيارة في القاهرة
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يونيو 2026.. تراجع جديد بالبنوك
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز محمد صلاح كل أرقامي
رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية
وزير الري: الدولة توليي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الشواطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ستارمر يتصدر قائمة الأدنى شعبية بين رؤساء الوزراء البريطانيين

كير ستارمر- رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر- رئيس الوزراء البريطاني
هاجر رزق

أجرت شركة More in Common استطلاع للرأي كشف أن  بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لا يزال الأدنى شعبية في تاريخ المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت به قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

ونقلت القناة عن الاستطلاع أن "ستارمر يواصل تصدره قائمة الأدنى شعبية في التاريخ"، مشيرة إلى أن تقييمه يقع عند مستوى سلبي بلغ -47 نقطة، وهو أدنى من أي زعيم حزبي آخر في البلاد.

وجاء في المرتبة الثانية زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي بتقييم سلبي عند -25 نقطة، فيما احتل المرتبة الثالثة زعيم حزب "ريفورم يو كيه" اليميني نايجل فاراج بتقييم -20 نقطة، وسط تراجع حاد في نسبة تأييده خلال الأسابيع الأخيرة.

أما زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك وزعيم الليبراليين الديمقراطيين إد دافي، فقد سجلا -8 و-10 نقاط على التوالي.

وأشار الاستطلاع إلى أن الناخبين يبدون استياء بالغا من ارتفاع الأسعار، وتردي المنظومة الصحية، والسياسات المتعلقة بالهجرة.

ولم تحدَد تواريخ إجراء الاستطلع وهامش الخطأ فيها، ويحتسب التقييم بناء على الفارق بين نسبة الناخبين المؤيدين ونسبة المعارضين لأداء كل سياسي.

كير ستارمر الأدنى شعبية المملكة المتحدة الاستطلاع زعيم حزبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

طالب الرفاعي

طالب الرفاعي.. سحب الجنسية من رئيس لجنة تحكيم البوكر وعرّاب الرواية الكويتية

أرشيفي

اغتيال القيادي بحزب الله علي موسى دقدوق مسؤول ملف الجولان

إسرائيل

الخارجية الإسرائيلية: حزب الله يطلق النار على المدنيين الإسرائيليين رغم وقف إطلاق النار

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد