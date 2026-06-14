ستارمر يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان وبحث سبل الاستثمار في مجالات مختلفة

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأحد أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان، وذلك خلال لقائه نظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي في داونينج ستريت حيث تقوم بزيارة حالية إلى المملكة المتحدة.

واعتبر ستارمر - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - لقائه مع تاكايتشي اليوم بمثابة الاحتفال بتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة واليابان وبحث سبل الاستثمار في مجالات مختلفة ومن بينها التكنولوجيا والطاقة.

وقال ستارمر إنه بالإضافة إلى العمل المشترك الذي يقوم به الجانبان في مجال التكنولوجيا، فإنهما يعملان أيضا بشكل وثيق في مجال الدفاع.

كما أعرب عن امتنانه بتأكيد المملكة المتحدة واليابان مجددا التزامهما المشترك ببرنامج الطائرات القتالية العالمية (جي سي إيه بي) والذي يعد بالغ الأهمية للبلدين.

وحول قمة مجموعة السبع المقرر أن تبدأ أعمالها غدا / الإثنين /، قال ستارمر إن هناك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها.. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة واليابان تتشاركان في القيم والنهج والتفكير وتعملان معا بشكل أوثق من أي وقت مضى.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد وصلت إلى العاصمة البريطانية (لندن) في وقت سابق اليوم في أولى محطات جولتها الأوروبية التي تستغرق ستة أيام وتشمل أيضا زيارة إيطاليا وفرنسا.