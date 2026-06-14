قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اجتماعات القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب
مسؤول أمريكي: هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت محاولة لتخريب الاتفاق بين واشنطن طهران
ترامب يهاجم إسرائيل: ما كان ينبغي أن يقع هجوم يوم الاتفاق على بيروت
بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا
حسام حسن: التأهل لكأس العالم حلم ومسؤولية كبيرة على منتخب مصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية بقيمة 48.5 مليار جنيه
ماشي عكس .. القبض على قائد سيارة في القاهرة
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يونيو 2026.. تراجع جديد بالبنوك
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز محمد صلاح كل أرقامي
رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية
وزير الري: الدولة توليي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الشواطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ستارمر يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان وبحث سبل الاستثمار في مجالات مختلفة

ستارمر يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان وبحث سبل الاستثمار في مجالات مختلفة
ستارمر يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان وبحث سبل الاستثمار في مجالات مختلفة
أ ش أ

 أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأحد أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان، وذلك خلال لقائه نظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي في داونينج ستريت حيث تقوم بزيارة حالية إلى المملكة المتحدة.

واعتبر ستارمر - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - لقائه مع تاكايتشي اليوم بمثابة الاحتفال بتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة واليابان وبحث سبل الاستثمار في مجالات مختلفة ومن بينها التكنولوجيا والطاقة.

وقال ستارمر إنه بالإضافة إلى العمل المشترك الذي يقوم به الجانبان في مجال التكنولوجيا، فإنهما يعملان أيضا بشكل وثيق في مجال الدفاع.

كما أعرب عن امتنانه بتأكيد المملكة المتحدة واليابان مجددا التزامهما المشترك ببرنامج الطائرات القتالية العالمية (جي سي إيه بي) والذي يعد بالغ الأهمية للبلدين.

وحول قمة مجموعة السبع المقرر أن تبدأ أعمالها غدا / الإثنين /، قال ستارمر إن هناك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها.. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة واليابان تتشاركان في القيم والنهج والتفكير وتعملان معا بشكل أوثق من أي وقت مضى.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد وصلت إلى العاصمة البريطانية (لندن) في وقت سابق اليوم في أولى محطات جولتها الأوروبية التي تستغرق ستة أيام وتشمل أيضا زيارة إيطاليا وفرنسا.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي داونينج ستريت زيارة حالية إلى المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

وزير المالية الدكتور أحمد كوجك

وزير المالية في صالون ماسبيرو الثقافي: زيادة ميزانية الوطنية للإعلام مليار جنيه سنويا

وزير المالية يزور استديو نجيب محفوظ

وزير المالية يزور إستديو نجيب محفوظ والقناة الأولى ومسرح ماسبيرو.. بالصور

صورة ارشيفية

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 51 من المصابين الفلسطينيين

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد