ريال مدريد يسعى للتعاقد مع عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد الإسباني، دخل في مفاوضات جادة مع الفرنسي عثمان ديمبيلى لاعب باريس سان جيرمان.

ووفقا لـ شبكة “trt” التركية، فإن “فلورنتينو بيريز” رئيس ريال مدريد، يحاول إبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ بهدف تعزيز صفوف الفريق.

وأضافت أن ريال مدريد وضع الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، ضمن خيارات الفريق البارزة؛ بعد تألقه مع فريقه وتتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، ليثبت نفسه كواحد من أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الحالي.

موقف ديمبلي

واختتمت أن سوق الانتقالات سيكون له دورا حاسما في إتمام الصفقة التاريخية بين الناديين، خاصة أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع مايكل أوليسى مهاجم بايرن ميونخ، مما قد يدفع النادي الباريسي للموافقة على بيع ديمبيلي لإفساح الطريق للصفقة الجديدة.