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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرة يد.. باريس سان جيرمان يجدد عقد يحيى خالد حتى 2030

يحيى خالد
يحيى خالد
رباب الهواري

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة اليد تجديد عقد النجم المصري الدولي يحيى خالد حتى عام 2030، في خطوة تعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها لاعب منتخب مصر داخل أحد أكبر الأندية الرياضية في العالم، وثقة الإدارة الكاملة في قدراته الفنية ودوره المحوري ضمن مشروع النادي خلال السنوات المقبلة.

ويُعد يحيى خالد أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف باريس سان جيرمان، بعدما فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم الفريق منذ انضمامه في يوليو 2024، ونجح خلال فترة قصيرة في أن يصبح من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في المواجهات الكبرى محليًا وقاريًا.

وجاء قرار التجديد طويل الأمد للنجم المصري البالغ من العمر 28 عامًا بعد المستويات المميزة التي قدمها مع العملاق الفرنسي، حيث ساهم بقوة في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي، وقدم عروضًا لافتة جعلته واحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في البطولة.

ويحظى “يايا” بتقدير كبير داخل النادي الفرنسي وبين جماهيره، التي تعتبره أحد أبرز نجوم الفريق وأكثرهم قدرة على صناعة الفارق، بفضل إمكانياته الاستثنائية وقوته الهجومية وخبراته الدولية الكبيرة، ليصبح أحد أهم أسلحة باريس سان جيرمان في المنافسات المختلفة.

كما واصل نجم منتخب مصر تأكيد مكانته ضمن نخبة لاعبي العالم، بعدما حصد العديد من الإشادات الفردية خلال الموسم، وتوج أكثر من مرة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، في انعكاس مباشر لقيمته الفنية الكبيرة وتأثيره الواضح في نتائج فريقه.

ويمثل تجديد عقد يحيى خالد حتى عام 2030 رسالة واضحة من إدارة باريس سان جيرمان بشأن رغبتها في بناء مستقبل الفريق حول مجموعة من أبرز المواهب العالمية، وفي مقدمتهم النجم المصري الذي تحول إلى أحد أهم سفراء الرياضة المصرية في أوروبا، وأحد أبرز الأسماء في كرة اليد العالمية خلال السنوات الأخيرة.

ويواصل يحيى خالد كتابة فصل جديد من النجاحات الاحترافية، مؤكدًا أنه أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة اليد المصرية والأفريقية، وأنه ما زال قادرًا على تحقيق المزيد من الإنجازات مع ناديه ومنتخب مصر خلال السنوات المقبلة.

باريس سان جيرمان يحيي خالد اخبار الرياضة الدورى الفرنسي

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