مدير باريس سان جيرمان: فريقنا مكتمل والحديث عن صفقات فى الوقت الحالي غير دقيق

أكد لويس كامبوس المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان ، أن كل ما يُثار حول دخول النادي في سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، خلال فترة الانتقالات الحالية لا يتجاوز نطاق التكهنات الإعلامية.

باريس سان جيرمان

وأوضح كامبوس ، في تصريحاته أن النادي الفرنسي يدرك جيدًا احتياجاته وأهدافه في سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أن باريس سان جيرمان لم يقم بأي خطوات رسمية حتى الآن بشأن التعاقدات الجديدة.

وقال كامبوس: “نحن نعرف اللاعبين الذين نرغب في ضمهم جيدًا، ونعرف أهدافنا بدقة، ولم نقم بأي خطوة في سوق الانتقالات.. جميع الأسماء المتداولة مجرد تكهنات”.

وأضاف المدير الرياضي ، أن الفريق الحالي يتمتع بتوازن قوي، مؤكدًا أن النادي ليس بحاجة ماسة إلى تدعيمات إضافية في الوقت الراهن، قائلاً: “لسنا بحاجة إلى المزيد من اللاعبين، لأن تحسين هذا الفريق أمر صعب”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ربط اسم جوليان ألفاريز بعدة أندية أوروبية كبرى خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الجدل حول مستقبله في سوق الانتقالات.