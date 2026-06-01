إشادة قوية من فيرجسون بأداء باريس سان جيرمان أمام أرسنال

أشاد المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون بالأداء الذي قدمه فريق باريس سان جيرمان خلال مواجهته أمام أرسنال، وذلك خلال حديث جمعه برئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي عقب المباراة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، أكد فيرجسون أن باريس سان جيرمان كان الطرف الأفضل فنيًا والأكثر رغبة في لعب كرة القدم والسيطرة على مجريات اللقاء، مشيدًا بالشخصية التي ظهر بها الفريق داخل الملعب.

كما سخر المدرب الأسكتلندي من أداء أرسنال، واصفًا إياه بـ"الممل"، مشيرًا إلى أن الفريق الإنجليزي لم يقدم المستوى المنتظر خلال المباراة، مقارنة بالاستحواذ والتحكم الذي فرضه النادي الباريسي.

وقال فيرجسون خلال حديثه مع الخليفي: "لقد كنتم الفريق الذي لعب كرة القدم"، في إشارة واضحة إلى تفوق باريس سان جيرمان من الناحية الفنية والتكتيكية طوال المواجهة.