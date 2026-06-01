الغندور: الزمالك يقترب من فتح القيد ويخطط لضم 5 صفقات جديدة

كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن تمديد المهلة الخاصة بالحصول على التراخيص لما بعد نهاية كأس العالم وحتى 20 يوليو، يمنح الأندية فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.

وأوضح الغندور أن نادي نادي الزمالك يسير بخطوات جيدة نحو فتح باب القيد، مع وجود خطة للتعاقد مع نحو 5 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار إلى أن الصفقات المستهدفة تشمل مهاجمًا، ولاعبي وسط، وظهيرًا أيمن، وحارس مرمى، بالإضافة إلى مدافع جديد حال رحيل حسام عبد المجيد خلال الفترة المقبلة.