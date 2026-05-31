خالد الغندور: كرة القدم لا تعترف بالأسماء بل بالمنظومة والدليل مبابي مع الريال

علق الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، على تأثير النجوم الكبار في كرة القدم، في منشور جديد أثار جدلًا واسعًا بين متابعيه.

وقال خالد الغندور إن النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي وصفه بأنه أفضل وأغلى لاعب في العالم، انتقل إلى ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا وحامل اللقب، إلا أن الفريق لم يحقق البطولات المنتظرة بعد التعاقد معه، بينما نجح باريس سان جيرمان في التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

وأضاف أن هذه التجربة تعكس أهمية “غرفة الملابس” وبناء الفريق بشكل جماعي، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعتمد على لاعب واحد مهما كانت قيمته، بل على الانسجام بين العناصر، والدوافع، والعدالة بين اللاعبين، إضافة إلى دور الجهاز الفني في إدارة الفريق.

وشدد الغندور على أن امتلاك نجم كبير لا يضمن الفوز بالبطولات، مؤكدًا أن كرة القدم لعبة جماعية تتأثر بالروح داخل الفريق أكثر من الأسماء الفردية.