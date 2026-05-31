الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع الموز والتفاح.. وزيادة 15 جنيها في البطيخ |أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 31 مايو 2026 تحركات جديدة داخل الأسواق المصرية، مع تراجع أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا بين المواطنين، على رأسها التفاح والموز المستورد، بينما حافظ الموز البلدي على استقراره النسبي رغم تغيرات السوق، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الفواكه الصيفية مع ارتفاع درجات الحرارة.

سعر الموز البلدي والمستورد 

وسجل الموز البلدي متوسط سعر 33.79 جنيه للكيلو، متراجعًا بشكل طفيف بقيمة 15 قرشًا فقط، ليستمر ضمن أكثر الفواكه طلبًا داخل الأسواق المصرية، في حين انخفض سعر الموز المستورد بقيمة 2.68 جنيه ليسجل 46.11 جنيه للكيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة

كما تراجع سعر التفاح المحلي إلى 56.95 جنيه للكيلو بعد انخفاض بلغ 1.88 جنيه، بينما سجل التفاح المستورد متوسط 84.31 جنيه للكيلو متراجعًا 3.77 جنيه.

وانخفض تفاح جولدن إلى 80.32 جنيه بخسارة 3.44 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 31 مايو 2026

  • الموز البلدي: 33.79 جنيه للكيلو.
  • الموز المغربي: 36.9 جنيه للكيلو.
  • الموز المستورد: 46.11 جنيه للكيلو.
  • الموز البيكو: 38.95 جنيه للكيلو، بزيادة 4.51 جنيه.
  • التفاح المحلي: 56.95 جنيه للكيلو.
  • التفاح: 84.31 جنيه للكيلو.
  • تفاح جولدن: 80.32 جنيه للكيلو.
  • البطيخ: 68.93 جنيه للواحدة، بزيادة 15.04 جنيه.
  • الخوخ: 51.21 جنيه للكيلو.
  • البرقوق: 73.29 جنيه للكيلو.
  • العنب المستورد: 88.14 جنيه للكيلو.
  • الكنتالوب: 24.52 جنيه للكيلو.

وشهدت الأسواق كذلك ارتفاعات واضحة في بعض الفواكه الصيفية، حيث قفز سعر البطيخ بأكثر من 15 جنيهًا للواحدة.

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

كما ارتفع سعر العنب المستورد بنحو 9.46 جنيه، وسط زيادة الطلب على الفاكهة مع الأجواء الحارة وبداية موسم الصيف.

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

