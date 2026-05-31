المركز الإعلامي بالشرقية: رصد 115 شكوى عبر منصات التواصل الإجتماعي ‏خلال شهر مايو

‏كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع شكاواهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعّالة على أرض الواقع، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع الشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعة الاستجابة لها وإحالتها فورًا إلى الجهات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد محافظ الشرقية أنه ضمن مبادرة «المواطن يسأل والمحافظ يستجيب» التي تم إطلاقها في فبراير ٢٠٢٦، قام فريق المركز الإعلامي بالمحافظة بمتابعة ورصد الشكاوى والتعليقات المنشورة على الصفحة الرسمية للمحافظة والصفحات العامة المختلفة، حيث تم تسجيل (١١٦) شكوى متنوعة خلال شهر مايو.

‏وكانت أبرز الشكاوى في مجالات .. الاشغالات، التكاتك ، المواقف ، الإنارة وأعمدة الكهرباء، القمامة ، أغطية البالوعات، الكباري، خطوط سير سيارات الأجرة ، تطهير الترع والمصارف، الحيز العمراني، مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسفرت أعمال المتابعة والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية عن الانتهاء من حل (٩١) شكوى بنسبة إنجاز بلغت ٧٨,٤٪، فيما تستمر متابعة باقي الشكاوى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الحلول المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة.

‏واشار الي أن الشكاوى توزعت على ١٩ مركزًا ومدينة وحي، وجاءت المراكز الأكثر استجابة: ديرب نجم، الحسينية، بلبيس، ههيا، كفر صقر، فاقوس، أبو كبير، مركز الزقازيق ، حي ثان كما تصدرت مديريات الطب البيطري ، التضامن الاجتماعي الشباب والرياضة هيئة التأمين الصحي والطرق، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إدارة المرور بالشرقية ، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء – قطاع وسط الشرقية ، قائمة الجهات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين.

‏وأكد المحافظ أن التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين يمثل أحد أهم محاور العمل التنفيذي، مشددًا على استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق استجابة فعالة وسريعة.