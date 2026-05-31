إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تحسم 259 طلباً وشكوى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين دون تمييز .

يأتي ذلك في إطار الحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة للجميع ، لضمان حصول كل مواطن على حقه في عرض مشكلته ومتابعة حلها ، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

أضاف إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن فريق عمل الإدارة إستقبل (٧٦) شكوى و (١٨٣) طلباً بإجمالى ٢٥٩ طلب وشكوى،على مدار شهر مايو الجارى، مؤكداً تقديم كافة التيسيرات اللازمة والحلول المناسبة ، وفقاً للإمكانات المتاحة، بالتواصل مع الجهات المختصة بنسبة تنفيذ بلغت (١٠٠٪).

وأشار إلي أنه تنوعت الشكاوى والطلبات ما بين شكاوى البناء بدون ترخيص وطلبات توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – غاز) وتقنين أوضاع أراضي واضعي اليد وتظلمات وظيفية وطلبات خاصة بـ معاش تكافل وكرامة وفرص عمل بالقطاع الخاص وطلب اطراف صناعية سماعات اذن،كراسى متحركة وحدات سكنية للاسر الاولى بالرعاية.

أضاف المحافظ أن باب إدارة خدمة المواطنين مفتوحًا للجميع، وأن حل مشكلات المواطن هو جوهر العمل التنفيذي، مؤكداً أن التواصل المباشر والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة يظل السبيل الأهم لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمة مميزة تليق بأهالي محافظة الشرقية.