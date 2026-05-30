تشييع جثمان الزوجة المعثور عليها مقتولة هي وزوجها بالزقازيق

شيع المئات من أهالي قرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية جثمان رؤي رافت والتي عثر عليها مقتولة هي وزوجها داخل منزل الزوجية بمنطقة ابوحسين بالزقازيق الي مثواها الاخير وسط حالة من الحزن.

شارك في تشييع الجثمان عدد كبير من أهالي القرية والقري المجاورة وأسرة الفقيدة وسط حالة من الحزن مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثتى زوجين داخل منزلهما، بقرية كفر أبوحسين التابعة لمركز الزقازيق وبهما اثار طعنات وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الاحرار بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق بالعثور على جثتى زوج وزوجته داخل مسكنهما بقرية كفر أبوحسين التابعة لدائرة المركز.

