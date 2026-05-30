الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: التشخيص المبكر والعلاج المضاد للفيروسات يقللان خطورة إيبولا

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن شفاء بعض المصابين بفيروس إيبولا يشير إلى أن المتحور الجديد من الفيروس يبدو أقل خطورة من حيث الأعراض.

استخدام مضادات الفيروسات المتاحة

وأوضح في مداخلة زووم خلال برنامج منتصف النهار الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد لقاح حتى الآن لفيروس إيبولا، بينما يعتمد العلاج على استخدام مضادات الفيروسات المتاحة للحد من تطور الحالة المرضية.

التشخيص المبكر في الساعات الأولى

وأشار إلى أن حالة المريض الذي تم شفاؤه وخروجه من المستشفى كانت نتيجة التشخيص المبكر في الساعات الأولى من الإصابة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الكشف المبكر للحد من تفاقم الأعراض.

منع تطور الحالة

ولفت إلى أهمية منع تطور الحالة إلى المراحل المتأخرة، حيث يصبح المرض خطيرًا للغاية عند الوصول إلى النزيف الداخلي أو الخارجي، مما يهدد حياة المصاب.

ظهور الأعراض الشديدة

وأضاف أن معدل الخطورة قد يصل إلى 60% عند ظهور الأعراض الشديدة، مشيرًا إلى أن فترة الحضانة تختلف حسب عمر المصاب وحالته الصحية، وخاصة وجود أمراض مناعية أو سرطانية، وتمتد من يومين إلى 21 يومًا.

https://www.youtube.com/shorts/u0GC0w57hOM