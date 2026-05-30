قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات إسرائيلية متفرقة تستهدف بلدات في الجنوب اللبناني ومنطقة جزين
الصحة السعودية تعلن نجاح أعمالها بموسم الحج عبر تقديم 2.5 مليون خدمة للحجاج
101 ألف زائر لحدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك خلال عيد الأضحى
وكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظة
بينهم صغار.. إصابة 19 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسي علم إدفو| أسماء
قطر وسنغافورة تبحثان آخر التطورات الأمنية في المنطقة
لا داعي للذعر.. الكونغو الديمقراطية: قادرون على احتواء فيروس إيبولا
وزارة الداخلية تكشف حقيقة أكاذيب سيدة بقيام الأجهزة الأمنية بتلفيق القضايا لنجليها
حسام حسني يطمئن المصريين: إيبولا لا ينتقل عبر الهواء وفرص تحوله إلى جائحة عالمية محدودة
الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على باريس 1\0 في نهائي دوري أبطال أوروبا
الموضوع خطير | محمود مسلم يكشف إصابة صديقه بأعراض ما قبل الذ..بحة بسبب نظام الطيبات
تقرير: ترامب يسعى لإدارة التجارة مع الصين.. والشركات الأمريكية ترى فرصة لتخفيف الرسوم الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: التشخيص المبكر والعلاج المضاد للفيروسات يقللان خطورة إيبولا

فيروس إيبولا
فيروس إيبولا
محمد البدوي

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن شفاء بعض المصابين بفيروس إيبولا يشير إلى أن المتحور الجديد من الفيروس يبدو أقل خطورة من حيث الأعراض.

استخدام مضادات الفيروسات المتاحة

وأوضح في مداخلة زووم خلال برنامج منتصف النهار الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد لقاح حتى الآن لفيروس إيبولا، بينما يعتمد العلاج على استخدام مضادات الفيروسات المتاحة للحد من تطور الحالة المرضية.

التشخيص المبكر في الساعات الأولى

وأشار إلى أن حالة المريض الذي تم شفاؤه وخروجه من المستشفى كانت نتيجة التشخيص المبكر في الساعات الأولى من الإصابة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الكشف المبكر للحد من تفاقم الأعراض.

منع تطور الحالة

ولفت إلى أهمية منع تطور الحالة إلى المراحل المتأخرة، حيث يصبح المرض خطيرًا للغاية عند الوصول إلى النزيف الداخلي أو الخارجي، مما يهدد حياة المصاب.

ظهور الأعراض الشديدة

وأضاف أن معدل الخطورة قد يصل إلى 60% عند ظهور الأعراض الشديدة، مشيرًا إلى أن فترة الحضانة تختلف حسب عمر المصاب وحالته الصحية، وخاصة وجود أمراض مناعية أو سرطانية، وتمتد من يومين إلى 21 يومًا.

https://www.youtube.com/shorts/u0GC0w57hOM

الإيبولا فيروس الإيبولا إيبولا فيروس إيبولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

صواريخ لبنان

رصد إطلاق 25 صاروخاً من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان: المرحلة تتطلب التوحد تحت مظلة دولة واحدة وجيش واحد

جنوب لبنان

أرقام رسمية لبنانية.. 3371 قتيلاً جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 مارس

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد