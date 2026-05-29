سبب خفي وراء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية.. ما هو؟

تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية موجة جديدة وخطيرة من انتشار فيروس إيبولا، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الصحي في البلاد، بعدما تجاوز عدد الوفيات المئات خلال الأسابيع الأخيرة، في واحدة من أعنف موجات التفشي التي عرفتها المنطقة منذ سنوات.

وتشير بيانات صادرة عن وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية إلى تسجيل مئات الحالات المشتبه بها، إلى جانب عشرات الوفيات المؤكدة، في وقت تبذل فيه السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية جهودًا مكثفة لاحتواء الأزمة عبر حملات التطعيم وتتبع المخالطين للمصابين.

انتشار إيبولا في الكونغو

يُعرف فيروس إيبولا بأنه من أخطر الأمراض الفيروسية في العالم، إذ يسبب حمى نزفية حادة قد تؤدي إلى الوفاة خلال فترة قصيرة.

وينتقل الفيروس عبر ملامسة سوائل جسم المصاب أو الحيوانات الحاملة للمرض، وتُعد خفافيش الفاكهة من أبرز الكائنات المرتبطة بنقل العدوى في القارة الإفريقية.

ورغم أن الكونغو الديمقراطية واجهت أكثر من 15 موجة تفشٍ لإيبولا منذ اكتشاف الفيروس عام 1976، فإن التحديات الحالية تبدو أكثر تعقيدًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يثير مخاوف من تحول الأزمة إلى تهديد صحي أوسع داخل المنطقة الإفريقية إذا لم يتم احتواؤها سريعًا.

ويؤكد خبراء الصحة أن السلالة الحالية من الفيروس، المعروفة باسم “بونديبوجيو”، تُعد من السلالات الخطيرة التي تتطلب استجابة سريعة، خاصة مع محدودية الإمكانات الطبية في بعض المناطق المتضررة. كما أن نقص الوعي الصحي وانتشار الشائعات بين السكان يزيدان من صعوبة جهود السيطرة على المرض.

السبب الخفي وراء تفشي الإيبولا

ووفق تقارير صحية دولية، فإن السبب الرئيسي وراء الانتشار السريع للفيروس يعود إلى ضعف البنية الصحية وصعوبة الوصول إلى المناطق النائية التي ظهر فيها المرض، إضافة إلى استمرار التنقل بين القرى والمدن الحدودية، ما ساهم في انتقال العدوى بوتيرة متسارعة.

كما لعبت العادات التقليدية المرتبطة بدفن الموتى دورًا كبيرًا في تفشي الفيروس، بسبب الاحتكاك المباشر بالمصابين خلال مراسم الدفن.

وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الدعم الميداني من خلال إرسال فرق طبية ومعدات وقائية، بالإضافة إلى توفير اللقاحات للعاملين في القطاع الصحي والأشخاص المخالطين للحالات المصابة.

كما شددت المنظمة على أن احتواء التفشي ما زال ممكنًا إذا تم توفير الدعم الدولي الكافي خلال الفترة المقبلة.