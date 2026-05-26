قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوردر اتأخر.. القبض على طرفي مشاجرة بين 3 عمال بمطعم و6 عاطلين في بورسعيد
دعوات بالخير لمصر وللرئيس السيسي من عرفات.. أسر الشهداء يثمنون اهتمام الدولة
بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة يوم عرفة
لا انقطاع للتيار.. الكهرباء تعلن الطوارئ لتأمين التغذية خلال عيد الأضحى
صيام يوم عرفة.. الإفتاء توضح حكم من أكل أو شرب ناسيا
على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج
بث مباشر.. ضيوف الرحمن على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
المرشد الإيراني يتوعد أمريكا.. والحرس الثوري يؤكد حق الرد على أي انتهاك
في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيكاو: الملاحة الجوية الدولية مازالت آمنة رغم تفشي إيبولا في إفريقيا

إيكاو : الملاحة الجوية الدولية ما زالت آمنة رغم تفشي إيبولا في إفريقيا
إيكاو : الملاحة الجوية الدولية ما زالت آمنة رغم تفشي إيبولا في إفريقيا
أ ش أ

 أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) اليوم "الثلاثاء"، أن خدمات الطيران الدولية لا تزال آمنة رغم تفشي فيروس إيبولا في عدد من الدول الإفريقية، داعية الحكومات وقطاع الطيران إلى الالتزام الصارم بإرشادات منظمة الصحة العالمية للحد من أي مخاطر محتملة.

وذكرت المنظمة، في بيان رسمي، أن بروتوكولات جديدة جرى اعتمادها منذ جائحة «كوفيد-19» لضمان تبادل سريع وموحد للمعلومات بين الدول وشركات الطيران والمطارات والهيئات الصحية.

وأضافت أن اتفاقية الطيران المدني الدولي باتت تتضمن فصلًا خاصًا بالإجراءات الصحية، إلى جانب إدخال تقنيات رقمية مثل التصاريح الصحية الإلكترونية والإجراءات الحدودية غير التلامسية لتعزيز إدارة المخاطر الصحية وتتبعها بشكل أكثر فاعلية.

وأوضحت إيكاو أنها تنسق، عبر برنامج التعاون لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في الطيران المدني (CAPSCA)، مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء لوضع تدابير وقائية قائمة على تقييم المخاطر والأدلة العلمية، بهدف الحد من انتقال المرض عبر السفر الجوي مع الحفاظ على حركة الطيران الأساسية وحماية المسافرين والعاملين في القطاع.

وفي ما يتعلق بتفشي إيبولا الحالي، أشارت المنظمة إلى أن الحالات المسجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ناجمة عن فيروس «بونديبوجيو»، الذي لا ينتقل عبر الهواء أو المخالطة العادية، بل من خلال الاتصال المباشر بدماء أو سوائل جسم الشخص المصاب.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أعلن في 17 مايو الحالي أن التفشي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، بعد تسجيل إصابات مؤكدة في إقليم إيتوري بالكونغو الديمقراطية، إضافة إلى حالات محدودة في أوغندا مرتبطة بالتنقل عبر الحدود.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتقال العدوى على المستوى العالمي لا يزال منخفضًا، مشددة على أنه لا توجد توصيات بإغلاق الحدود أو فرض قيود على السفر والتجارة الدولية.

كما أوصت المنظمة بعدم تطبيق إجراءات فحص دخول للمسافرين القادمين من المناطق المتأثرة خارج نطاق الدول المعنية، مع إمكانية تنفيذ فحوصات مغادرة داخل الدول المتضررة للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية مرتبطة بالفيروس.

منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو خدمات الطيران الدولية تفشي فيروس إيبولا منظمة الصحة العالمية حد من أي مخاطر محتملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

ترشيحاتنا

رئيسة أكاديمية الفنون ل /أ ش أ/ مبادرة "شارع الفن" هي دعوة لعودة نبض الفن إلى الشارع المصري

رئيسة أكاديمية الفنون: مبادرة "شارع الفن" دعوة لعودة نبض الفن إلى الشارع المصري

في ذكرى رحيل فايزة كمال.. الوجه الملائكي للسينما المصرية

في ذكرى رحيل فايزة كمال.. الوجه الملائكي للسينما المصرية

المطرب ويجز

أول تعليق من ويجز على إلغاء حفله فى بغداد

بالصور

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية.. كيف تحمي نفسك من الاستنزاف النفسي؟

علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية
علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية
علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد