مصرع شخص إثر حريق داخل شقة سكنية في الشرابية

لقي شخص مصرعه متفحمًا، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث والأخير بعقار مكوّن من 3 طوابق بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بشارع محمد عفت من ميدان كامي بمنطقة شركات البترول، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما أسفر الحريق عن العثور على جثة متفحمة داخل الشقة محل الواقعة.

وتباشر الأجهزة المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.