السيطرة على حريق شب في مول تجاري بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل 4 محلات تجارية بأحد المولات التجارية بمدينة العبور، دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء المول، وذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق ومنع تجدد اشتعاله.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عدد من المحلات التجارية بأحد المراكز التجارية بمدينة العبور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الحريق لتسهيل أعمال الإطفاء، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي المحلات المجاورة.

وأسفر الحريق عن وقوع تلفيات مادية بالمحال المتضررة، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.