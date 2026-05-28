تامر حسني يدعم عزيز الشافعي بعد الجدل: فنان كبير لا يستحق الهجوم

أشاد الفنان تامر حسني بالملحن عزيز الشافعي، في رسالة عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، دافع خلالها عنه عقب الجدل المثار حول أغنية “بحرية” والانتقادات التي طالتها مؤخرًا

وأكد تامر حسني أن الأغاني التي جمعته بعزيز الشافعي حققت نجاحًا واسعًا وقال: “كلمتين في حق الملحن عزيز الشافعي..أولاً الأغاني اللي في الڤيديو دي ألحان عزيز ليا و أعتقد كلها عجبتكم و عمل زي النجاحات دي و أكتر مع فنانين كبار غيري ثانياً”.

وتابع: "ملحوظة هامة

من حبنا في الجمهور بنحب دايما ندورلهم على جديد و منكررش نفسنا على قد ما بنقدر.. ساعات الجديد ده بقى وحتى لو ليا أنا شخصيا ساعات يعجبكم و ساعات مبيوصلش بس الحقيقة بكون تعبت فيه برضو".

واختتم: “عزيز الشافعي فنان كبير ميستاهلش كل الحرب دي ولا الأحكام السريعة دي وكمان ليه الكلام الجارح الراجل ده كل حياته نجاحات عظيمة ليه فجأة نعمل فيه كده بحبك يا عزيز و في ضهرك يا صاحبي”.

من جانبه، رد عزيز الشافعي على رسالة تامر حسني قائلًا: "احلى معايده واحلى كلام من الصديق الغالي والفنان النجم الكبير تامر حسني ورحلة من بدايات شغلي لحد دلوقتي فخور بيها وفخور بيك و بشكرك يا حبيبي على ذوقك و رقيك وكلامك الحلو الي زيك

نسيت تقولي خليك فولاذي

بحبك يا غالي تسلم لي".