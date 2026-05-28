تامر حسين يدافع عن عزيز الشافعي: فرق كبير بين النقد البناء والهجوم الشخصي

دافع الشاعر تامر حسين عن صديقه الملحن والمؤلف عزيز الشافعي، في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، عقب الجدل المثار حول أغنية “بحرية” والانتقادات التي طالتها مؤخرًا.

وقال تامر حسين: "أنا طبعاً شهادتى مجروحة فى عزيز الشافعي كصديق وكراجل مُبدع سواء مؤلف أو مُلحن

التزمت الصمت لحد الفيديو بتاعه اللى عمله إمبارح".

وتابع: “احتراماً لآراء الجمهور سواء اللي عاجبه أو اللى مش عاجب جميع الآراء تُحترم وعزيز نفسه أكيد يتقبل ده بصدر رحب طالما فى نطاق النقد الطبيعى والاحترام المتبادل دون التجريح فى شخصهٌ ودى بتحصل معانا جميعاً ممكن تتوفق فى عمل وعمل تانى مايعجبش الناس”.

وأضاف: “مفيش عداء بينا وبين الجمهور اللى ياما سقف لنا وشجعنا وكّبر أسامينا بثقتهٌ فينا وف أعمالنا ومقدر جداً فكرة العشم الفنى من الجمهورف المبدع اللى بيدعمه”.

وأكمل: “بس حقيقى فى فرق شاسع بين (نقد بناء) يفيد المبدع ويرجعهٌ لصوابهٌ وبين حد بينتقد بمنتهى القسوة مابيتعاملش معاك كابنى أدم يسب ويتجاوز ويلعن ويلغى تاريخك بالكامل ويختزلهٌ فى عمل انت مش موفق فيه بالنسبالهٌ”.

وأردف: “أنا شايف ان عزيز كتب أغانى عظيمة كتير وكسرت الدنيا أخرهم مش حبيبى بس وكلكوا خاينين وقبلهم علامات انت مابتغبشي وزى مانتى وخاصمت الشوارع وتعالى أدلعك ودى أغانى اتشهرت فى الوطن العربى بالكامل”.

وأضاف: “وتانى وتالت ورابع بأكد ان المؤلف والملحن بيجيلهم المطرب عايز يسمع مجموعة أغانى يختار منهم اللى حابب يقدمهٌ المسؤلية مشتركة كمان مع المطرب اللى بيختار مفيش مؤلف وملحن بيقرر ينزل مع مطرب ب اغنية معينه بشكل ما”.

واختتم: “المطرب زى مدير فنى لفريق كامل عايز من كل مُبدع حاجه معينه من خلال رؤيته الكامله ل البومهٌ ممكن يبقى المبدع قدم اغانى دراميه او اغانى دسمة والمطرب شايف انهٌ محتاج منهٌ نوع تانى او اغانى اخف للصيف ومش قصدى مطرب بعينة ده اللى بيحصل معانا جميعاً ف احتياج كل مطرب ورؤيته”.