غلطة في مسلسل الفرنساوي والسبب سيارة مرسيدس

حقق مسلسل “الفرنساوي” الذي يعرض على احدى منصات المحتوى الشهيرة نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، وهو من بطولة النجم عمرو يوسف ومجموعة من ألمع النجوم على رأسهم الفنان القدير جمال سليمان.

وفرض الفرنساوي نفسه وبقوة بفضل تسلسل الأحداث بإيقاع سريع وتفاصيل عدة، جذبت المشاهدين لمتابعة الأحداث حتى آخر لحظة.

إلا أن أحداث المسلسل تضمنت غلطة في الحلقة الرابعة بعنوان “عم المحامين” عندما خرج خالد الفرنساوي من احدى المحاكم ليجد المحامي الشهير “سليمان شوكت” بسيارة مرسيدس فخمة سوداء اللون، ومن المفترض أن بداية أحداث الحلقة تعود إلى عام 2007.

عندما ترجل خالد الفرنساوي من سلالم المحكمة، ليجد أمامه سيارة مرسيدس طراز W212 من الفئة E للصانع الألماني العريق، وهو الإصدار الذي ظهر للنور في 2010 حتى 2013، بينما الفيس ليفت في موديلات 2014 حتى 2016، فكيف لنفس الإصدار أن يكون في عام 2007!

أما في الفترة من 2003 حتى 2009 كان الإصدار من فئة E لمرسيدس الإصدار الأيقوني w211 والذي يعد واحدة من علامات العلامة الفاخرة ولازالت تفرض سيطرتها على الطرقات حتى الآن.

أطلق إصدار W212 من مرسيدس بنز بدءاً من 2010 حتى 2016، ونجح في تحقيق انتشاراً واسعاً بعدما استغنت النجمة الألمانية عن تصميم العيون الأيقوني، وأدخلت خطوطاً تصمية تمزج بين الفخامة والإنطلاق.