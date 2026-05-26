الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

صدمة جديدة لمنتخب إيران في كأس العالم.. هل تدخل الجماهير أمريكا؟

أحمد أيمن

حالة من القلق سادت بين جماهير المنتخب الإيراني بعد تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس العالم، خاصة مع التوترات السياسية القائمة بين واشنطن وطهران، وما قد تفرضه من قيود على إجراءات السفر والدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وتستضيف الولايات المتحدة الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم 2026، بما في ذلك الأدوار النهائية، ما يجعل الحصول على التأشيرات أمراً بالغ الأهمية لمئات الآلاف من المشجعين المتوقع سفرهم من مختلف أنحاء العالم. 

ويكتسب الملف حساسية إضافية بالنسبة للإيرانيين بسبب العقوبات والخلافات السياسية المستمرة بين البلدين خلال السنوات الماضية.

مجموعة إيران في كأس العالم 

يُعد المنتخب الإيراني من أوائل المنتخبات الآسيوية التي ضمنت مشاركتها في كأس العالم 2026، حيث يطمح إلى تقديم أداء قوي خلال البطولة المقبلة ومواصلة حضوره المنتظم في المونديال. 

كما يتمتع المنتخب بقاعدة جماهيرية واسعة داخل إيران وخارجها، وهو ما يزيد من أهمية توفير حلول عملية تتيح للمشجعين متابعة فريقهم من المدرجات.

ويقع منتخب إيران، ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم، إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، وهو ما يجعل أي قرار بشأن مشاركته مؤثرًا بشكل مباشر على شكل المنافسة في هذه المجموعة. 

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم أهمية تاريخية خاصة، إذ ستكون الأولى التي تُقام بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32، كما ستُنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة أعداداً قياسية من الجماهير، ما يجعل ملف التأشيرات والتنقل بين الدول المستضيفة أحد أبرز التحديات التنظيمية قبل انطلاق الحدث العالمي.

هل تشارك جماهير إيران في كأس العالم؟

في خطوة تهدف إلى طمأنة الجماهير الإيرانية الراغبة في حضور منافسات كأس العالم 2026، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يعمل على ضمان حصول المشجعين الإيرانيين على تأشيرات الدخول اللازمة إلى الولايات المتحدة، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن "فيفا" يتابع هذا الملف عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى لضمان قدرة جميع الجماهير القادمة من الدول المتأهلة على حضور البطولة والاستمتاع بأجوائها، بغض النظر عن جنسياتها أو الظروف السياسية المرتبطة ببلدانها.

وأشار مسؤولو "فيفا" إلى أن البطولة تمثل حدثاً رياضياً عالمياً يجمع الشعوب والثقافات المختلفة، ولذلك تبذل المنظمة جهوداً كبيرة لتسهيل حضور الجماهير ومرافقة المنتخبات المشاركة، مع العمل على معالجة أي عقبات قد تواجه المشجعين خلال إجراءات السفر.

وتأتي تصريحات "فيفا" لتبعث برسالة طمأنة إلى المشجعين الإيرانيين، مفادها أن الاتحاد الدولي يدرك مخاوفهم ويعمل على إيجاد آليات تضمن مشاركتهم في أجواء المونديال، بما يتوافق مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المستضيفة.

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

