تطورات متسارعة.. إيران تتحرك لإعادة الإنترنت وجوتيريش يحذر من تهديدات تضرب الاستقرار العالمي

شهدت الساعات الأخيرة تطورات سياسية ودبلوماسية متلاحقة على أكثر من جبهة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والدولية وتصاعد المخاوف بشأن تداعيات الأزمات الراهنة على الأمن العالمي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

النزاعات المسلحة وسباقات التسلح

وبينما أعلنت إيران بدء خطوات لإعادة خدمات الإنترنت، حذرت الأمم المتحدة من تحديات متزايدة تشمل النزاعات المسلحة وسباقات التسلح والأزمات الإنسانية والمناخية.

الجدول الزمني لعودة الخدمة

وأعلن محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني أن الخطوات الأولى قد تم اتخاذها لإعادة خدمات الإنترنت داخل البلاد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ أو الجدول الزمني لعودة الخدمة بشكل كامل.

استمرار الأزمات الدولية

وفي سياق متصل، حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من استمرار الأزمات الدولية التي تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العالمي.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكد جوتيريش أن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاتفاقات والعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

أمن واستقرار المنطقة

كما أشار إلى استمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان، مطالبًا بوقفها لما قد تسببه من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

تسارع أزمة المناخ

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العالم يشهد سباق تسلح متصاعدًا يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، محذرًا كذلك من تسارع أزمة المناخ وما تسببه من عوامل تؤدي إلى زيادة معدلات عدم الاستقرار عالميًا.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أكد جوتيريش أن الصراع تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع استمرار تداعياته على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في العديد من المناطق حول العالم.

