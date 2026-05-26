جوتيريش: انتهاكات في غزة وتصعيد بلبنان وتهديدات متزايدة للسلم العالمي

حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من تصاعد الأزمات الدولية وتزايد التحديات التي تهدد الاستقرار العالمي، مشيرًا إلى استمرار النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية والمناخية التي تلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكد جوتيريش أن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاتفاقات المبرمة ووقف أي ممارسات من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة.

استمرار الضربات الإسرائيلية

كما أشار إلى استمرار الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا ضرورة وقف هذه العمليات العسكرية في ظل تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

تنامي سباقات التسلح

وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تنامي سباقات التسلح على مستوى العالم، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين وتزيد من احتمالات اندلاع الأزمات والصراعات.

تداعيات التغيرات المناخية المتسارعة

وتطرق جوتيريش كذلك إلى تداعيات التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدًا أن أزمة المناخ أصبحت أحد أبرز عوامل عدم الاستقرار عالميًا، لما تسببه من ضغوط اقتصادية واجتماعية وإنسانية متزايدة.

وفيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، أوضح جوتيريش أن الصراع تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع استمرار تداعياته على المدنيين والأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع.

