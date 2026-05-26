جوتيريش يدين بشدة تفجير قطار في إقليم بلوشستان الباكستاني

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة التفجير الذي استهدف قطارا في إقليم بلوشستان الباكستاني .



جاء ذلك في بيان نقله ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، ونشرته منظمة الأمم المتحدة.



وذكر البيان أن جوتيريش يدين التفجير بأشد العبارات ويتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



وأكد الأمين العام مجددا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره غير مقبول. وشدد على ضرورة تحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما أكد جوتيريش مجددا تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة باكستان، بحسب البيان.