الرئيس اللبناني جوزيف عون يهنئ اللبنانيين بعيد الأضحى ويدعو إلى الوحدة في مواجهة التحديات

هنأ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يحمل العيد معه الطمأنينة والرجاء وأياماً أفضل للبنان وشعبه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وأكد عون في رسالة التهنئة أن عيد الأضحى يجسد مفهوماً مشتركاً بين الأديان السماوية كافة.

وشدد الرئيس عون على أهمية قيم المحبة والتضامن والتكاتف، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما خلفته من ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية والإيمان بقدرة اللبنانيين على تجاوز المحن وبناء مستقبل يليق بلبنان وشعبه، سائلاً الله أن يعيد المناسبة على الوطن بالأمن والاستقرار والسلام.