رسمياً بالأسواق.. "فورتنايت" تعود إلى هواتف الآيفون مجدداً باستثناء دولة واحدة

احمد الشريف

عادت لعبة الباتل رويال الأشهر عالمياً "فورتنايت" (Fortnite) رسمياً إلى شاشات هواتف الآيفون بعد غياب دام سنوات من الحظر.

 وأفادت تقارير برمجية صادرة اليوم، بأن شركة "إيبك جيمز" (Epic Games) المطورة للعبة نجحت في إطلاق متجرها الرقمي الخاص على نظام تشغيل "iOS"، لتبدأ اللعبة في الوصول إلى ملايين المستخدمين حول العالم، باستثناء دولة واحدة لا تزال خارج إطار هذا الانفراج التقني لعام 2026.

ثغرة قانونية تعيد إشعال المنافسة على نظام iOS

تستهدف العودة الرسمية للعبة استغلال التشريعات والأسواق الرقمية المفتوحة التي فرضتها الهيئات التنظيمية لكسر الاحتكار.

وحرص المطورون على بناء بنية برمجية مستقلة تتيح للاعبين تحميل اللعبة بشكل مباشر دون المرور بآليات الدفع التقليدية التابعة لأبل، مما يسمح بشراء العملات الداخلية "V-Bucks" بتخفيضات ملحوظة، وهو ما يمثل الانتصار الأكبر لشركات البرمجة في معركتها الطويلة ضد الرسوم والقيود الرقمية المفروضة.

الولايات المتحدة المستثنى الوحيد من الانفراجة البرمجية

قيدت الأحكام القضائية السارية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تفعيل هذا التحديث للمستخدمين داخل أمريكا، لتصبح الدولة الوحيدة المستثناة من عودة "فورتنايت" المباشرة على الآيفون.

وبموجب القوانين المحلية الحالية، لا تزال أبل تمتلك الحق في حظر المتاجر الخارجية داخل السوق الأمريكية، مما يجبر اللاعبين هناك على الاعتماد على حلول البث السحابي المؤقتة، في حين يمتع القرار الجديد مستخدمي الهواتف في مصر، وأوروبا، وباقي دول العالم بحرية التحميل الكاملة.

ميزات جرافيك مطورة تتوافق مع هواتف الآيفون الرائدة

تمنح النسخة الجديدة العائدة عبر المتجر المستقل تجربة بصرية خارقة تم تحسينها لتلائم عتاد المعالجة العصبية لهواتف آيفون الحديثة.

وتدعم اللعبة رسمياً معدلات تحديث إطارات فائقة السرعة تصل إلى 120Hz، مع تحسين تكنولوجيا تتبع الأشعة اللحظي لرفع واقعية الرسوميات وظلال المعارك، فضلاً عن تسهيل مزامنة الحسابات القديمة لضمان استعادة اللاعبين لكافة مقتنياتهم وجوائزهم السابقة فور تشغيل اللعبة لعام 2026.

يبرهن الظهور المجفف لـ "فورتنايت" على منصات أبل مجدداً على أن خرائط القوى البرمجية في العالم بدأت تتغير بفعل الضغوط القانونية.

ومع اكتمال الطرح الإقليمي الواسع واستثناء السوق الأمريكية حتى الآن، تترقب الأوساط التقنية الخطوة القادمة من أبل، لتبقى المنافسة الحرة وفتح الأنظمة المغلقة هما الرهان الأساسي لرفع كفاءة الترفيه الرقمي وصياغة مستقبل الألعاب المحمولة.

