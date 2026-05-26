خلي بالك.. طريقة فحص وشروط أضحية عيد الأضحى

محمد غالي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن المواصفات الصحيحة لاختيار الأضحية، لضمان شراء أضحية سليمة صحيا ومستوفية للشروط الشرعية، في ظل الإقبال الكبير على أسواق الماشية خلال موسم البيع والشراء، مع ضرورة الحذر من أي حالات غش قد تؤثر على جودة الأضاحي.

كيفية اختيار الأضحية السليمة

ويبدء اختيار الأضحية بفحص حالتها الصحية بدقة، والتأكد من خلوها من أي علامات مرضية قد تؤثر على صلاحيتها أو جودة لحومها.

ومن أهم العلامات التي يجب الانتباه إليها سلامة العينين، حيث ينبغي أن تكونا صافيتين ولامعتين وخاليتين 
من أي إفرازات أو احمرار، لأن العين تعكس الحالة الصحية العامة للحيوان.

كما يعد الفراء النظيف والناعم من أبرز المؤشرات التي تدل على سلامة الأضحية، إذ يشير المظهر الصحي للجلد والشعر إلى خلو الحيوان من الأمراض الجلدية أو ضعف التغذية.

علامات تؤكد سلامة الأضحية

وينصح أيضا بالتأكد من خلو الأنف والفم من أي إفرازات أو روائح غير طبيعية، لأن ظهور هذه العلامات قد يشير إلى إصابة الحيوان بأمراض تنفسية أو مشكلات صحية أخرى.

وتعتبر حركة الحيوان ونشاطه من أهم المؤشرات على حالته الصحية، فالحيوان السليم يتمتع بالحيوية والحركة الطبيعية، بينما قد يدل الخمول أو ضعف الحركة على وجود مرض أو حالة إجهاد.

كيفية معرفة عمر الأضحية

ويعد فحص الأسنان الوسيلة الأكثر دقة لتحديد عمر الأضحية، حيث تشير الأسنان الصغيرة والمتساوية إلى صغر سن الحيوان، بينما يدل ظهور زوجين من الأسنان الأمامية الكبيرة على بلوغه السن الشرعي المناسب للأضحية.

أما اكتمال الأسنان وكبر حجمها بشكل واضح فقد يعكس تقدما في العمر، وهو ما قد يؤثر على جودة اللحم وقيمة الأضحية.

الوزن والعمر المناسبان للأضحية

وينصح بأن يتراوح وزن الخراف بين 50 و60 كيلو جراما، مع عمر يتراوح بين عام ونصف وعامين، لضمان الحصول على لحوم جيدة وأضحية مناسبة.

كما يشترط في الأبقار ألا يقل عمرها عن عامين، وفقا للاشتراطات الشرعية والصحية المنظمة لعملية الأضاحي.

نصائح مهمة قبل شراء الأضحية

التأكد من صفاء العينين ولمعانهما وخلوهما من الإفرازات.
فحص الفراء والتأكد من نظافته ونعومته.
التأكد من خلو الأنف والفم من أي روائح أو إفرازات غير طبيعية.

مراقبة نشاط الحيوان وحركته قبل الشراء.
الاعتماد على فحص الأسنان لتحديد العمر المناسب.

اختيار الأضحية ذات الوزن والعمر الملائمين لضمان جودة اللحوم.

