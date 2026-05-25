تحذير عاجل من الزرعة للمواطنين بشأن الأضاحي في عيد الأضحى

كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هذا الأمر له خطة شاملة تشمل متابعة الأسواق والمجازر ومحال الجزارة، للتأكد من صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات.

وتابع الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج استديو اكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أنه تم تكثيف حملات التفتيش والمرور المفاجئ على الأسواق ومحال الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ،مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وفرت 497 مجزرا مجانا للمواطنين لذبح أضحياتهم خلال فترة العيد وبها الأطباء البيطريين للكشف عن الأضحيات ومدى سلامتها قبل الذبح وبعد الذبح .

وأوضح الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجزر البساتين ومجزر حلوان هما أكبر مجزرين فى محافظة القاهرة، إلى جانب المجازر المنتشرة فى المناطق النائية والمحيطة بالقاهرة،لافتا إلى أنه ليست هناك أية إجراءات أو حجز مسبق للذبح فى هذه المجازر، حيث يتقدم المضحي بأضحيته إلى المجزر فورا حيث يتم الكشف عنها وذبحها وتسليمه كل أجزائها.



وذكر الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، والمنتجات الغذائية والأساسية، بأسعار تنافسية في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ،بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.