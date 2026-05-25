اتحاد منتجي الدواجن: لا وجود لاستخدام هرمونات في تربية الدواجن

أكد الدكتور محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ما يتم تداوله حول استخدام هرمونات في تربية الدواجن لا يستند إلى أي أساس علمي، مشيرا إلى أن منظومة الإنتاج في مصر تخضع لرقابة ومعايير صارمة تضمن سلامة الغذاء.

وقال محمود العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المضادات الحيوية لا تُستخدم إلا في الحالات العلاجية الضرورية، ووفق ضوابط محددة تضمن الحفاظ على صحة الطيور وجودة المنتج النهائي دون إساءة استخدام.

وتابع أن نصيب الفرد في مصر من الدواجن يبلغ نحو 14 كيلوجرامًا سنويًا، وهو معدل أقل مقارنة بعدد من الدول الأخرى التي يصل فيها الاستهلاك إلى 50 أو 60 كيلوجرامًا للفرد، لافتًا إلى أهمية الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين في النظام الغذائي.

تؤثر سلبًا على قطاع حيوي يدعم الأمن الغذائي

وأشار العناني إلى أن انتشار المعلومات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤثر سلبًا على قطاع حيوي يدعم الأمن الغذائي ويوفر احتياجات السوق المحلي.